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رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا اليمنية

آخر الأخبار
2024-07-10 | 01:32
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رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا اليمنية
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رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا اليمنية

 
 
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