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o
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o
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 38295 فلسطينيا وإصابة 88241 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-07-10 | 07:00
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 38295 فلسطينيا وإصابة 88241 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
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