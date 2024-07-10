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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا

آخر الأخبار
2024-07-10 | 09:40
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا

 
 
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