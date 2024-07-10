نصرالله: دخلنا المعركة وحدّدنا لها أهدافا ونحن نرى تحقيق هذه الأهداف يوما بعد يوم والأهم أن العدو يعترف بتحقق هذه الإنجازات

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