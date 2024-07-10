نصرالله: حركة حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وبالنيابة عن كل محور المقاومة وما تقبل به حماس نرضى به جميعاً

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك