نصرالله: المقاومة التي تطلق مئات الصواريخ وعشرات المسيرات في يوم واحد على أهداف حساسة في الشمال وفي الجولان رسالتها أنها لا تخاف من الحرب وليس لديها أي قلق من الذهاب الى أي خيار

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