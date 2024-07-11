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أوجيرو: عطل طرأ على سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة

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2024-07-11 | 02:10
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أوجيرو: عطل طرأ على سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة
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أوجيرو: عطل طرأ على سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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