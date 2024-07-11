أوجيرو: عطل طرأ على سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة

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