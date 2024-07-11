الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة لابيد ويلغي مؤخرا لقاءين معه

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو لم يجتمع مع لابيد منذ أيار رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو لم يجتمع مع لابيد منذ أيار رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة