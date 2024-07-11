ميقاتي خلال افتتاح مصنع تجميع وانتاج اجهزة الكترونية في الجامعة اللبنانية - الفنار: لهذه الخطوة تأثير ايجابي على المجتمع الجامعي والصناعة الوطنية ولجامعتنا الوطنية كفاءات تثبت انهت تمتلك نظاماً يشجع على الاستثمار

ميقاتي: اشكر العراق الذي لم يتردد بإيعاز تفريغ حمولات الفيول وسيكون لنا لقاء بعد عاشوراء في بغداد لبحث الموضوع

ميقاتي: اشكر العراق الذي لم يتردد بإيعاز تفريغ حمولات الفيول وسيكون لنا لقاء بعد عاشوراء في بغداد لبحث الموضوع

ميقاتي خلال افتتاح مصنع تجميع وانتاج أجهزة الكترونية في الجامعة اللبنانية - الفنار: هذه المبادرة تشكل تحولا كبيرا في مسيرة الجامعة الجامعة اللبنانية التي تخطو بثبات نحو تعزيز الابتكار وتفتح آفاقا واعدة للأجيال الشابة