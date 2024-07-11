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ميقاتي خلال افتتاح مصنع تجميع وانتاج أجهزة الكترونية في الجامعة اللبنانية - الفنار: هذه المبادرة تشكل تحولا كبيرا في مسيرة الجامعة الجامعة اللبنانية التي تخطو بثبات نحو تعزيز الابتكار وتفتح آفاقا واعدة للأجيال الشابة
آخر الأخبار
2024-07-11 | 03:46
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ميقاتي خلال افتتاح مصنع تجميع وانتاج أجهزة الكترونية في الجامعة اللبنانية - الفنار: هذه المبادرة تشكل تحولا كبيرا في مسيرة الجامعة الجامعة اللبنانية التي تخطو بثبات نحو تعزيز الابتكار وتفتح آفاقا واعدة للأجيال الشابة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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