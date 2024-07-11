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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

آخر الأخبار
2024-07-11 | 05:43
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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

 
 
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