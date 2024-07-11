المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

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سجيع عطية: رغم القفزة النوعية بموضوع خطة النقل المشترك تفاجأنا بالتعدي على الباصات وكأن هناك استهدافا للمشروع النموذجي بموضوع النقل العام وهذا دليل على أن هناك مافيات ما زالت تحكم البلد وهيبة الدولة على المحك