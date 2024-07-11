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o
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o
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سجيع عطية: باخرتان للفيول واقفتان ندفع 18 الف دولار يوميا على كل باخرة بسبب التأخير ومنذ10 ايام اصبح المدفوع نحو نصف مليون دولار وهناك تداخل في المسؤوليات ووضعنا سيء والشركة لم تعد تتجاوب لأنها سمعن بوجود مناقصات
آخر الأخبار
2024-07-11 | 05:54
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سجيع عطية: باخرتان للفيول واقفتان ندفع 18 الف دولار يوميا على كل باخرة بسبب التأخير ومنذ10 ايام اصبح المدفوع نحو نصف مليون دولار وهناك تداخل في المسؤوليات ووضعنا سيء والشركة لم تعد تتجاوب لأنها سمعن بوجود مناقصات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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