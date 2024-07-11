سجيع عطية: باخرتان للفيول واقفتان ندفع 18 الف دولار يوميا على كل باخرة بسبب التأخير ومنذ10 ايام اصبح المدفوع نحو نصف مليون دولار وهناك تداخل في المسؤوليات ووضعنا سيء والشركة لم تعد تتجاوب لأنها سمعن بوجود مناقصات

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