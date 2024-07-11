الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الاسلامية: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة مسكفعام وأصبناها بشكل مباشر

آخر الأخبار
2024-07-11 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الاسلامية: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة مسكفعام وأصبناها بشكل مباشر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الاسلامية: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة مسكفعام وأصبناها بشكل مباشر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاسلامية:

استهدفنا

مبنيين

يستخدمهما

العدو

مستعمرة

مسكفعام

وأصبناها

مباشر

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: جريحان في حادثي سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بغداد تندد بالتوغلات العسكرية التركية في شمال العراق
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:10

علماء الفلك يرصدون ثقباً أسود ذا "كتلة متوسطة"

LBCI
أخبار دولية
14:43

النواب الأوروبيون يصوّتون في 18 تموز على ولاية جديدة لفون دير لايين

LBCI
أخبار دولية
14:41

زيلينسكي يطالب دول حلف الإطلسيّ برفع القيود على قصف الأراضي الروسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:10

علماء الفلك يرصدون ثقباً أسود ذا "كتلة متوسطة"

LBCI
أخبار دولية
14:43

النواب الأوروبيون يصوّتون في 18 تموز على ولاية جديدة لفون دير لايين

LBCI
أخبار دولية
14:41

زيلينسكي يطالب دول حلف الإطلسيّ برفع القيود على قصف الأراضي الروسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-13

مقدمة النشرة المسائية 13-6-2024

LBCI
فنّ
2024-07-07

"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!

LBCI
منوعات
06:35

خيبة أمل كبيرة أصابت هذه المرأة: هذا ما عثرت عليه داخل كيس رقائق البطاطا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-10

حزب الله يحاول ردع اسرائيل نفسيا وتكنولوجيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول

LBCI
رياضة
13:36

العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها

LBCI
أخبار دولية
12:55

نتنياهو: ماض في الحرب حتى تحقيق أهدافها

LBCI
أخبار دولية
12:48

الغزيون بين انتظار لحظة الموت والتوجه نحو جنوب قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:37

الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية

LBCI
فنّ
02:30

بعد ولادة ابنتها... مايا نعمة تتعرض للانتقادات والسبب: مقطع فيديو؟!

LBCI
فنّ
02:54

فنان مصري يطلب الزواج من إليسا... وهذا كان ردّها!

LBCI
فنّ
13:12

دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
17:47

وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية

LBCI
فنّ
05:11

ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)

LBCI
فنّ
03:05

بطريقة مميزة ومؤثرة... وائل جسار يحتفل بتخرج ابنته! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:50

"أنا بحاجة إلى المساعدة"... عروس تقرر إلغاء دعوة جدة خطيبها لحضور حفل زفافها والسبب صادم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More