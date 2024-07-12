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إصابة شخصين بجروح في حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام زوق مصبح كسروان

آخر الأخبار
2024-07-12 | 03:54
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إصابة شخصين بجروح في حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام زوق مصبح كسروان
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إصابة شخصين بجروح في حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام زوق مصبح كسروان

 
 
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