إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن 3 مصادر دفاعية: الهدف في الغارة بالقرب من خان يونس كان مهمًا جدًا

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معلومات للـLBCI: مفرزة إستقصاء الجديدة تحقق مع أربعة أفراد من عائلة واحدة تعمل على أحد خطوط النقل العام في الدورة وذلك على خلفية الإعتداء على أحد باصات النقل المشترك