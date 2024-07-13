مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إنه يجري تقييمًا لوضع العمليات مع القيادات الأمنية بشأن غزة

مسؤول أمني يؤكد لرويترز أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف كان هدفًا لضربة إسرائيلية في غزة

مسؤول أمني يؤكد لرويترز أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف كان هدفًا لضربة إسرائيلية في غزة

مسؤول في حماس: من قتلوا في خان يونس كانوا مدنيين والهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا ويظهر أن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار