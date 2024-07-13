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الجيش الإسرائيلي: الغارة على الضيف كانت في منطقة مسيجة تابعة لحماس وكان معظم الأشخاص هناك من المسلحين
آخر الأخبار
2024-07-13 | 06:55
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الجيش الإسرائيلي: الغارة على الضيف كانت في منطقة مسيجة تابعة لحماس وكان معظم الأشخاص هناك من المسلحين
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