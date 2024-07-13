الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا موقع المطلة بصاروخ جهاد
آخر الأخبار
2024-07-13 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا موقع المطلة بصاروخ جهاد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية:
مجاهدونا
قصفوا
المطلة
بصاروخ
التالي
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و13 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بايدن لأنصاره: أؤكد لكم أنني على ما يرام
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:38
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارًا لِجنود العدو الإسرائيليّ في محيط تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
15:38
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارًا لِجنود العدو الإسرائيليّ في محيط تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة
0
أخبار دولية
15:35
الحية لنتنياهو: محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة
أخبار دولية
15:35
الحية لنتنياهو: محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة
0
آخر الأخبار
15:34
إشكال في برج حمود تطور إلى إطلاق نار في شارع مرعش
آخر الأخبار
15:34
إشكال في برج حمود تطور إلى إطلاق نار في شارع مرعش
0
آخر الأخبار
15:16
قيادي في حماس لقناة الجزيرة: الحركة تنفي مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكريّ
آخر الأخبار
15:16
قيادي في حماس لقناة الجزيرة: الحركة تنفي مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكريّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:38
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارًا لِجنود العدو الإسرائيليّ في محيط تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
15:38
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارًا لِجنود العدو الإسرائيليّ في محيط تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة
0
أخبار دولية
15:35
الحية لنتنياهو: محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة
أخبار دولية
15:35
الحية لنتنياهو: محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة
0
آخر الأخبار
15:34
إشكال في برج حمود تطور إلى إطلاق نار في شارع مرعش
آخر الأخبار
15:34
إشكال في برج حمود تطور إلى إطلاق نار في شارع مرعش
0
آخر الأخبار
15:16
قيادي في حماس لقناة الجزيرة: الحركة تنفي مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكريّ
آخر الأخبار
15:16
قيادي في حماس لقناة الجزيرة: الحركة تنفي مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكريّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-07-12
استهداف آلية للجيش اللبنانيّ… ونجاة العناصر
أمن وقضاء
2024-07-12
استهداف آلية للجيش اللبنانيّ… ونجاة العناصر
0
أخبار دولية
2024-07-12
الولايات المتحدة ستواصل رفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين
أخبار دولية
2024-07-12
الولايات المتحدة ستواصل رفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين
0
أخبار لبنان
2024-07-12
حمية: هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة
أخبار لبنان
2024-07-12
حمية: هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة
0
أخبار دولية
10:53
حماس: التماهي مع روايات الاحتلال والترويج لها هو خدمة مجانية له
أخبار دولية
10:53
حماس: التماهي مع روايات الاحتلال والترويج لها هو خدمة مجانية له
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
خارطة تقاسم خط الباصات في الدورة بين المحاصصة العائلية والطائفية وحكم القويّ
تقارير نشرة الاخبار
14:22
خارطة تقاسم خط الباصات في الدورة بين المحاصصة العائلية والطائفية وحكم القويّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زفاف نجل اغنى رجل في آسيا... احتفالية باذخة وحضور من العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زفاف نجل اغنى رجل في آسيا... احتفالية باذخة وحضور من العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ضغوطات تؤثّر على بايدن إثر استمرار ترشحه
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ضغوطات تؤثّر على بايدن إثر استمرار ترشحه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عبدالله للـLBCI: سنبقى على خط التسوية الرئاسية الداخلية والسقوف المرتفعة عليها أن تنخفض
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عبدالله للـLBCI: سنبقى على خط التسوية الرئاسية الداخلية والسقوف المرتفعة عليها أن تنخفض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الأجواء في اليورو fest من محطة سكة الحديد في منطقة مار مخايل
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الأجواء في اليورو fest من محطة سكة الحديد في منطقة مار مخايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
نادين لبكي تشارك فاني أردان بطولة فيلم العودة الى الاسكندرية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
نادين لبكي تشارك فاني أردان بطولة فيلم العودة الى الاسكندرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
اليمين المتطرف والاستيطان… الضفة الغربية آخر فصوله
تقارير نشرة الاخبار
13:25
اليمين المتطرف والاستيطان… الضفة الغربية آخر فصوله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تأثير عملية استهداف الضيف على مفاوضات صفقة التبادل
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تأثير عملية استهداف الضيف على مفاوضات صفقة التبادل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تفاصيل عملية استهداف محمد الضيف
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تفاصيل عملية استهداف محمد الضيف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
08:10
وائل عرقجي يعلن ولادة طفلته: "صوفيا وائل عرقجي" (صورة)
منوعات
08:10
وائل عرقجي يعلن ولادة طفلته: "صوفيا وائل عرقجي" (صورة)
2
آخر الأخبار
05:19
معلومات للـLBCI: مفرزة إستقصاء الجديدة تحقق مع أربعة أفراد من عائلة واحدة تعمل على أحد خطوط النقل العام في الدورة وذلك على خلفية الإعتداء على أحد باصات النقل المشترك
آخر الأخبار
05:19
معلومات للـLBCI: مفرزة إستقصاء الجديدة تحقق مع أربعة أفراد من عائلة واحدة تعمل على أحد خطوط النقل العام في الدورة وذلك على خلفية الإعتداء على أحد باصات النقل المشترك
3
حال الطقس
01:24
إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:24
إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
04:45
العثور على جثتين على طريق الخردلي
أمن وقضاء
04:45
العثور على جثتين على طريق الخردلي
5
أخبار دولية
08:00
محمد الضيف....نجا من 7 محاولات اغتيال ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل
أخبار دولية
08:00
محمد الضيف....نجا من 7 محاولات اغتيال ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل
6
منوعات
08:48
مقابلة عمل داخل فندق تنتهي بكارثة... لن تصدقوا ما حصل (فيديو)
منوعات
08:48
مقابلة عمل داخل فندق تنتهي بكارثة... لن تصدقوا ما حصل (فيديو)
7
آخر الأخبار
06:06
مسؤول أمني يؤكد لرويترز أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف كان هدفًا لضربة إسرائيلية في غزة
آخر الأخبار
06:06
مسؤول أمني يؤكد لرويترز أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف كان هدفًا لضربة إسرائيلية في غزة
8
اسرار
23:38
أسرار الصحف 13/07/2024
اسرار
23:38
أسرار الصحف 13/07/2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More