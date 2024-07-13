معلومات للـ LBCI : مخابرات الجيش اوقفت احد المعنيين بالتحريض على التهجم على باص للنقل المشترك وهو من آل رباح بعدما كانت اوقفت ليل امس عاملا سوريا لديه لتهجمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على احد ركابها

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