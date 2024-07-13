استهداف الأطراف الشرقية لمدينة مرجعيون

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ذوق مكايل جونية حتى مفرق شننعير

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ذوق مكايل جونية حتى مفرق شننعير

الجيش الإسرائيلي: تضرر 9 مبان في بلدة المطلة في الجليل الأعلى بسبب قصف صاروخي من لبنان عصر الجمعة