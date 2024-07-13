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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارًا لِجنود العدو الإسرائيليّ في محيط تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة

آخر الأخبار
2024-07-13 | 15:38
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارًا لِجنود العدو الإسرائيليّ في محيط تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارًا لِجنود العدو الإسرائيليّ في محيط تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة

 
 
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