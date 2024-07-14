مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من إرتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية الأحد وحتى ظهر الغد حيث يصل إرتفاع الموج على الشواطىء الشمالية إلى متر ونصف المتر

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