موسى للـLBCI: اذا وصلنا الى هدنة في غزة فسينعكس ذلك على الملف الرئاسي حتمًا ونأمل استمرار المفاوضات وعدم تعثرها

السفير المصري للـLBCI: اذا تم التوصل الى هدنة في غزة فسينعكس ذلك على الملف الرئاسي

السفير المصري للـLBCI: اذا تم التوصل الى هدنة في غزة فسينعكس ذلك على الملف الرئاسي

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: اللجنة الخماسية مستمرة بعملها وحراك المعارضة مهم ويمكن البناء عليه في المستقبل والهدف الحفاظ على الزخم في الملف الرئاسي حتى تتوفر الارضية اللازمة لاحداث خرق فيه