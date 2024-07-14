هيئة البث الإسرائيلية: عملية دهس قرب مدينة الرملة وإصابة اثنين جروح أحدهما خطيرة

المقاومة الإسلامية: شَنّينا هجوماً جويًا بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في اييليت مُستهدفةً أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققنا إصابات مؤكدة

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