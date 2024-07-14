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هيئة البث الإسرائيلية: عملية دهس قرب مدينة الرملة وإصابة اثنين جروح أحدهما خطيرة

آخر الأخبار
2024-07-14 | 06:51
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هيئة البث الإسرائيلية: عملية دهس قرب مدينة الرملة وإصابة اثنين جروح أحدهما خطيرة
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هيئة البث الإسرائيلية: عملية دهس قرب مدينة الرملة وإصابة اثنين جروح أحدهما خطيرة

 
 
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