الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن مقتل 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة
آخر الأخبار
2024-07-14 | 16:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن مقتل 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المدني
التابع
لحماس
جديدة
مدرسة
التالي
النائب الياس حنكش للـLBCI: مبادرة قوى المعارضة مستمرة ولدينا اجتماعات هذا الاسبوع مع الكتل النيابية المتبقية ونتعاطى مع الموضوع بمقاربة تصبّ في نفس خانة المبادرات الاخرى
لهذا السبب... حضانات أطفال تُحوّل إلى مراكز للمسنين في الصين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:51
انفجار قوي يهزّ مقهى مزدحما في وسط مقديشو خلال مشاهدة نهائي بطولة أوروبا
أخبار دولية
17:51
انفجار قوي يهزّ مقهى مزدحما في وسط مقديشو خلال مشاهدة نهائي بطولة أوروبا
0
رياضة
17:08
إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024
رياضة
17:08
إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024
0
آخر الأخبار
16:20
الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن مقتل 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة
آخر الأخبار
16:20
الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن مقتل 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة
0
اخبار البرامج
16:19
شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!
اخبار البرامج
16:19
شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:51
انفجار قوي يهزّ مقهى مزدحما في وسط مقديشو خلال مشاهدة نهائي بطولة أوروبا
أخبار دولية
17:51
انفجار قوي يهزّ مقهى مزدحما في وسط مقديشو خلال مشاهدة نهائي بطولة أوروبا
0
رياضة
17:08
إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024
رياضة
17:08
إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024
0
اخبار البرامج
16:19
شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!
اخبار البرامج
16:19
شركة "Technica" أثبتت نفسها عالميا... قصة نجاح ملهمة ورائدة: هذه تفاصيلها!
0
أخبار دولية
16:16
الحوثيون: استهدفنا ميناء إيلات الإسرائيلي
أخبار دولية
16:16
الحوثيون: استهدفنا ميناء إيلات الإسرائيلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-24
لجنة التحقيقات الروسية: ارتفاع عدد قتلى هجوم قاعة الحفلات إلى 137
أخبار دولية
2024-03-24
لجنة التحقيقات الروسية: ارتفاع عدد قتلى هجوم قاعة الحفلات إلى 137
0
منوعات
2024-07-11
شجار عنيف وشد شعر وصراخ بين امرأتين وسط شارع يوناني... والسبب: رجل؟! (فيديو)
منوعات
2024-07-11
شجار عنيف وشد شعر وصراخ بين امرأتين وسط شارع يوناني... والسبب: رجل؟! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-07-10
غالانت: 60 بالمئة من مقاتلي حماس قُتلوا أو أُصيبوا في قطاع غزة
أخبار دولية
2024-07-10
غالانت: 60 بالمئة من مقاتلي حماس قُتلوا أو أُصيبوا في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-23
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-23
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:29
بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله
أخبار دولية
14:29
بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا
تقارير نشرة الاخبار
14:04
راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:30
"كونوا على أهبة الاستعداد"... توقّع جديد ومخيف للعالم الهولندي!
منوعات
06:30
"كونوا على أهبة الاستعداد"... توقّع جديد ومخيف للعالم الهولندي!
2
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
3
تقارير نشرة الاخبار
12:02
وفاة ابن العشرين عاماً بعد تعرضه لعضّة من كلبه....اليكم الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي هكذا مأساة
تقارير نشرة الاخبار
12:02
وفاة ابن العشرين عاماً بعد تعرضه لعضّة من كلبه....اليكم الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي هكذا مأساة
4
أخبار دولية
01:50
مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يحدد هوية مطلق النار على ترامب
أخبار دولية
01:50
مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يحدد هوية مطلق النار على ترامب
5
أخبار دولية
23:51
جهاز الخدمة السرية: مقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة اطلاق النار على ترامب
أخبار دولية
23:51
جهاز الخدمة السرية: مقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة اطلاق النار على ترامب
6
أمن وقضاء
03:57
"حزب الله" و"أمل": الجيش يحقق في إشكال حي ماضي
أمن وقضاء
03:57
"حزب الله" و"أمل": الجيش يحقق في إشكال حي ماضي
7
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
8
أخبار دولية
14:50
الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب
أخبار دولية
14:50
الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More