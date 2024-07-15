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الجزيرة: قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة

آخر الأخبار
2024-07-15 | 02:01
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الجزيرة: قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة
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الجزيرة: قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة

 
 
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