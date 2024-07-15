هيئة بحرية بريطانية: سفينة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية تبلغ عن رؤية صاروخ ينفجر على مدى قريب منها

ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع نجوم "ستيليتو"... هكذا بدت الأجواء! (فيديو)

ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع نجوم "ستيليتو"... هكذا بدت الأجواء! (فيديو)

وزارة الصحة في غزة: استشهاد 38664 فلسطينيا وإصابة 89097 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول