الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأسد: إذا كان اللقاء مع أردوغان يؤدي إلى نتائج ويحقّق مصلحة البلد فسأقوم به
آخر الأخبار
2024-07-15 | 09:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأسد: إذا كان اللقاء مع أردوغان يؤدي إلى نتائج ويحقّق مصلحة البلد فسأقوم به
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اللقاء
أردوغان
نتائج
ويحقّق
مصلحة
البلد
فسأقوم
التالي
مصادر لـ"اللواء": هذا الأسبوع من شأنه أن يساهم في تحديد التوجه بالنسبة إلى طرح المعارضة الرئاسي
انفجار قوي يهزّ مقهى مزدحما في وسط مقديشو خلال مشاهدة نهائي بطولة أوروبا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:31
مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
12:31
مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية
0
أمن وقضاء
12:28
عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار
أمن وقضاء
12:28
عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار
0
أخبار دولية
12:18
نيجيريا والإمارات تتفقان على إستئناف السفر بين البلدين
أخبار دولية
12:18
نيجيريا والإمارات تتفقان على إستئناف السفر بين البلدين
0
أخبار دولية
12:14
قتلى جراء أمطار غزيرة في شرق أفغانستان
أخبار دولية
12:14
قتلى جراء أمطار غزيرة في شرق أفغانستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:14
قتلى جراء أمطار غزيرة في شرق أفغانستان
أخبار دولية
12:14
قتلى جراء أمطار غزيرة في شرق أفغانستان
0
منوعات
12:07
قاما بالتقاط الصور معاً بالقرب من السكك الحديدية... لكن ما حصل معهما لاحقاً كان صادماً! (فيديو)
منوعات
12:07
قاما بالتقاط الصور معاً بالقرب من السكك الحديدية... لكن ما حصل معهما لاحقاً كان صادماً! (فيديو)
0
آخر الأخبار
12:01
وزير الإعلام النيجيري: نيجيريا والإمارات تقران إتفاقًا لاستئناف الرحلات بين البلدين
آخر الأخبار
12:01
وزير الإعلام النيجيري: نيجيريا والإمارات تقران إتفاقًا لاستئناف الرحلات بين البلدين
0
آخر الأخبار
11:55
35 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في شرق أفغانستان
آخر الأخبار
11:55
35 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في شرق أفغانستان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-06-21
زوجة كانييه ويست تثير الجدل في باريس... ما ارتدته صدم الجمهور! (صورة)
موضة وجمال
2024-06-21
زوجة كانييه ويست تثير الجدل في باريس... ما ارتدته صدم الجمهور! (صورة)
0
أخبار دولية
02:01
انتخابات برلمانية في سوريا... ولا مفاجآت متوقعة
أخبار دولية
02:01
انتخابات برلمانية في سوريا... ولا مفاجآت متوقعة
0
صحف اليوم
23:31
مصادر لـ"اللواء": هذا الأسبوع من شأنه أن يساهم في تحديد التوجه بالنسبة إلى طرح المعارضة الرئاسي
صحف اليوم
23:31
مصادر لـ"اللواء": هذا الأسبوع من شأنه أن يساهم في تحديد التوجه بالنسبة إلى طرح المعارضة الرئاسي
0
صحف اليوم
00:38
حاصباني لـ"الجمهورية": نحن في المعارضة لم نرفض ترشيح فرنجية للرئاسة لكن لا نقبل أن يُفرض كمرشح وحيد
صحف اليوم
00:38
حاصباني لـ"الجمهورية": نحن في المعارضة لم نرفض ترشيح فرنجية للرئاسة لكن لا نقبل أن يُفرض كمرشح وحيد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:29
بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله
أخبار دولية
14:29
بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا
تقارير نشرة الاخبار
14:04
راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
16:15
في كان الفرنسية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يقضيان شهر العسل: هكذا تبدو الأجواء! (فيديو)
فنّ
16:15
في كان الفرنسية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يقضيان شهر العسل: هكذا تبدو الأجواء! (فيديو)
2
خبر عاجل
05:49
هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً
خبر عاجل
05:49
هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً
3
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
4
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
5
أخبار دولية
14:50
الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب
أخبار دولية
14:50
الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب
6
رياضة
03:57
سائق الفورمولا 1 رالف شوماخر يعلن مثليته الجنسية... وهذا ما قاله! (صورة)
رياضة
03:57
سائق الفورمولا 1 رالف شوماخر يعلن مثليته الجنسية... وهذا ما قاله! (صورة)
7
صحف اليوم
00:50
تسوية الكلية الحربيّة: عون وافق مقابل ضمانة من بري (الأخبار)
صحف اليوم
00:50
تسوية الكلية الحربيّة: عون وافق مقابل ضمانة من بري (الأخبار)
8
أمن وقضاء
05:32
عقوبة الأشغال الشاقة لـ68 عاما لمتهم بمجامعة أطفاله الثلاثة... وحجته الخلاف مع زوجته!
أمن وقضاء
05:32
عقوبة الأشغال الشاقة لـ68 عاما لمتهم بمجامعة أطفاله الثلاثة... وحجته الخلاف مع زوجته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More