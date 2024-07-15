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استهداف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية

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2024-07-15 | 10:36
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استهداف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية
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استهداف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية

 
 
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