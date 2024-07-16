أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: ندعو كل مواطن شريف وجميع المغتربين الموجودين في لبنان ومن كل نائب يمثل الشعب اللبناني أن يقفوا معنا ونطلب من ملكة جمال لبنان التي مثّلت لبنان أجمل تمثيل في الخارج ورفعت إسم المرفأ في العالم أن تكون معنا في ذكرى 4 آب

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