الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: ندعو كل مواطن شريف وجميع المغتربين الموجودين في لبنان ومن كل نائب يمثل الشعب اللبناني أن يقفوا معنا ونطلب من ملكة جمال لبنان التي مثّلت لبنان أجمل تمثيل في الخارج ورفعت إسم المرفأ في العالم أن تكون معنا في ذكرى 4 آب
آخر الأخبار
2024-07-16 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: ندعو كل مواطن شريف وجميع المغتربين الموجودين في لبنان ومن كل نائب يمثل الشعب اللبناني أن يقفوا معنا ونطلب من ملكة جمال لبنان التي مثّلت لبنان أجمل تمثيل في الخارج ورفعت إسم المرفأ في العالم أن تكون معنا في ذكرى 4 آب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
ضحايا
انفجار
بيروت:
مواطن
وجميع
المغتربين
الموجودين
لبنان
الشعب
اللبناني
يقفوا
ونطلب
لبنان
مثّلت
لبنان
تمثيل
الخارج
ورفعت
المرفأ
العالم
التالي
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: مجزرة قانونية ترتكب كل يوم بحق ملف انفجار مرفأ بيروت وبحق العدالة والحقيقة
مركز الأمن البحري العماني يحدد الناقلة المنقلبة على أنها "برستيج فالكون" التي تحمل علم جزر القمر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
09:15
بابيلوت السمك وحلوى الشوكولا والجبنة... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
09:15
بابيلوت السمك وحلوى الشوكولا والجبنة... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
08:57
مقتل 3 من منفذي الهجوم المسلح قرب مسجد في مسقط...والقتلى الى ارتفاع
أخبار دولية
08:57
مقتل 3 من منفذي الهجوم المسلح قرب مسجد في مسقط...والقتلى الى ارتفاع
0
موضة وجمال
08:50
بيانكا سينسوري بإطلالة "شبه عارية" في لوس أنجلوس... شاهدوا كيف بدت! (صور)
موضة وجمال
08:50
بيانكا سينسوري بإطلالة "شبه عارية" في لوس أنجلوس... شاهدوا كيف بدت! (صور)
0
أخبار دولية
08:48
وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن
أخبار دولية
08:48
وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
09:15
بابيلوت السمك وحلوى الشوكولا والجبنة... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
09:15
بابيلوت السمك وحلوى الشوكولا والجبنة... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
08:57
مقتل 3 من منفذي الهجوم المسلح قرب مسجد في مسقط...والقتلى الى ارتفاع
أخبار دولية
08:57
مقتل 3 من منفذي الهجوم المسلح قرب مسجد في مسقط...والقتلى الى ارتفاع
0
موضة وجمال
08:50
بيانكا سينسوري بإطلالة "شبه عارية" في لوس أنجلوس... شاهدوا كيف بدت! (صور)
موضة وجمال
08:50
بيانكا سينسوري بإطلالة "شبه عارية" في لوس أنجلوس... شاهدوا كيف بدت! (صور)
0
أخبار دولية
08:48
وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن
أخبار دولية
08:48
وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-06-19
الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى الإصابة بمرض نادر وخطير!
صحة وتغذية
2024-06-19
الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى الإصابة بمرض نادر وخطير!
0
آخر الأخبار
2024-07-13
معلومات للـLBCI: مفرزة إستقصاء الجديدة تحقق مع أربعة أفراد من عائلة واحدة تعمل على أحد خطوط النقل العام في الدورة وذلك على خلفية الإعتداء على أحد باصات النقل المشترك
آخر الأخبار
2024-07-13
معلومات للـLBCI: مفرزة إستقصاء الجديدة تحقق مع أربعة أفراد من عائلة واحدة تعمل على أحد خطوط النقل العام في الدورة وذلك على خلفية الإعتداء على أحد باصات النقل المشترك
0
اقتصاد
2024-05-10
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
2024-05-10
انخفاض في أسعار المحروقات
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-14
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-14
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:52
بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري
أخبار دولية
07:52
بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري
0
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
0
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
0
أخبار دولية
00:14
الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
أخبار دولية
00:14
الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
0
أخبار دولية
00:11
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
أخبار دولية
00:11
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
2
اقتصاد
01:59
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:59
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
6
أمن وقضاء
12:31
مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
12:31
مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية
7
آخر الأخبار
14:20
ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل
آخر الأخبار
14:20
ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل
8
أمن وقضاء
14:50
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
أمن وقضاء
14:50
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More