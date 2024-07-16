الخارجية الباكستانية: مقتل 4 باكستانيين على الأقل وإصابة 30 آخرين في هجوم عُمان

مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين في ضربة جوية إسرائيلية على خان يونس

مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين في ضربة جوية إسرائيلية على خان يونس

بحصلي: إرتفاع كلفة الشحن لن يكون له سوى تأثير محدود على بعض أصناف السلع