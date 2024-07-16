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الشرطة العُمانية: إرتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار قرب مسجد للشيعة في مسقط إلى 6 أشخاص
آخر الأخبار
2024-07-16 | 08:43
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الشرطة العُمانية: إرتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار قرب مسجد للشيعة في مسقط إلى 6 أشخاص
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