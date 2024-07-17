نصرالله: ننتصر لكل شعوب منطقتنا بمواجهة الاحتلال وفتحنا جبهة الاسناد في معركة الطوفان التي هي معركة الامّة كلها وما قامت به المقاومة في غزة هو حق كامل لها

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