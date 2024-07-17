نصرالله: جبهتنا لن تتوقف ما دام العدوان مستمراً على غزة

نصرالله: التمادي الإسرائيليّ بإستهداف المدنيين في جنوب لبنان سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم ضربها في السابق

نصرالله: التمادي الإسرائيليّ بإستهداف المدنيين في جنوب لبنان سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم ضربها في السابق

نصرالله: إذا حاولت اسرائيل شن حرب على لبنان فهي لن تعاني من نقص في الدبابات لانه لن يبقى لها دبابات