نصرالله: التمادي الإسرائيليّ بإستهداف المدنيين في جنوب لبنان سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم ضربها في السابق

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نصرالله: مستقبل الوضع في الجنوب يتقرر على ضوء نتائج المعركة وايا يكن الدعم الذي ستقدمه الدولة اللبنانية لأهلنا في الجنوب نحن نعدهم بأننا سنعمل يداً بيد لإعادة اعمار بيوتنا