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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط احتياط برتبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها بسقوط مسيرة شمال الجولان قبل نحو أسبوعين

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2024-07-18 | 11:20
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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط احتياط برتبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها بسقوط مسيرة شمال الجولان قبل نحو أسبوعين
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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط احتياط برتبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها بسقوط مسيرة شمال الجولان قبل نحو أسبوعين

 
 
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