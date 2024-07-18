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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها

آخر الأخبار
2024-07-18 | 11:23
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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها
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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها

 
 
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