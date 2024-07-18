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البقاع
25
o
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o
الشمال
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o
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o
متن
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كيربي: لا نرى مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل
آخر الأخبار
2024-07-18 | 12:37
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كيربي: لا نرى مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل
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