الامين العام للمدارس الانجيلية نبيل قسطة لـ جدل : هناك مدارس تحقق أربحًا أكثر من مدارس أخرى ونحن في وضع صعب ووزارة التربية ليس لديها عدد موظفين كاف للرقابة ومن هنا أدعو لتشجيع عمل لجان الاهل

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