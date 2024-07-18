قعقور لـ جدل : المدارس لا تخسر وفي حال هناك نقص في موازنة أي مدرسة على أهالي الطلاب التعويض واذا حققت المدرسة ربحًا فترد من الاموال للأهالي

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