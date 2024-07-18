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المقاومة الاسلامية: هجوم بمسيرات انقضاضية على مقر اللواء الغربي في مستعمرة يعرا وإصابات مؤكدة ردا على استهداف بلدتي غزة وجبال البطم

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2024-07-18 | 14:31
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المقاومة الاسلامية: هجوم بمسيرات انقضاضية على مقر اللواء الغربي في مستعمرة يعرا وإصابات مؤكدة ردا على استهداف بلدتي غزة وجبال البطم
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المقاومة الاسلامية: هجوم بمسيرات انقضاضية على مقر اللواء الغربي في مستعمرة يعرا وإصابات مؤكدة ردا على استهداف بلدتي غزة وجبال البطم

 
 
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