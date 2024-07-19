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o
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o
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التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الزلقا باتجاه نهر الموت وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2024-07-19 | 00:23
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التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الزلقا باتجاه نهر الموت وحركة المرور كثيفة في المحلة
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