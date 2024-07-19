مسؤول عسكري إسرائيلي: التحقيق الأولي في الهجوم بمسيرة على تل أبيب يشير إلى أن سبب عدم إنطلاق صفارات الإنذار هو خطأ بشري

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