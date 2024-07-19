وصول المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط الى السراي الحكومي للقاء ميقاتي

المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة مجاهدينا ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه

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