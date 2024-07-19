وزير الدفاع الأميركي: على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأميركيين

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