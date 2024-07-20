التحكم المروري: تعطل بيك آب على جسر الكولا باتجاه المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة

قتيلان في هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا

قتيلان في هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو متردد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن هذا الأسبوع