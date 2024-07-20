الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة خالية من الركاب في خراج برج الملوك

عشيّة عيد القديس شربل.. يوم للصّلاة من أجل السّلام في لبنان

عشيّة عيد القديس شربل.. يوم للصّلاة من أجل السّلام في لبنان

سي إن إن عن نواب ديمقراطيين واستطلاعات حزبية: تنامي الإجماع على ترشيح كامالا هاريس في حال تنحي بايدن