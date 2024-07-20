ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت محيط بلدة عدلون في الساحل الجنوبي شمال الليطاني، كذلك نفذ العدو غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي الشهابية والمجادل واستهدفت حي الكسارة بعدد من الصواريخ.



مصادر أمنية افادت لرويترز عن ان الغارة الاسرائيلية على بلدة عدلون استهدفت مستودع ذخيرة تابع لحزب الله. وقد ادت الغارة الى قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات.