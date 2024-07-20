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o
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o
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الجيش الإسرائيلي: وردتنا أنباء عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات ونتحرى الأمر
آخر الأخبار
2024-07-20 | 16:35
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الجيش الإسرائيلي: وردتنا أنباء عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات ونتحرى الأمر
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