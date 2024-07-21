احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٠ جرحى في ٩ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

إعادة تموضع لمقاتلي "حزب الله" في قرى حدودية (الأنباء الكويتية)

إعادة تموضع لمقاتلي "حزب الله" في قرى حدودية (الأنباء الكويتية)

رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إن الصاروخ كان آتياً من اليمن وأسقط قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية